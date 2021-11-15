الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رئيس الأرجنتين يدعو للحوار مع المعارضة بعد خسارة الانتخابات التشريعية النصفية

ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز

دعا الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إلى إجراء حوار مع المعارضة، بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى أن تحالف "جبهة الجميع" الذي يقوده، قد فقد السيطرة على مجلسي البرلمان في الانتخابات التشريعية النصفية.

وقال فيرنانديز - في كلمة أوردتها صحيفة (بيونس آيريس تايمز) الأرجنتينية - "يجب أن نعطي الأولوية للاتفاقيات الوطنية إذا أردنا حل التحديات التي نواجهها"، ودعا إلى "معارضة وطنية منفتحة على الحوار ومسؤولة"، داعيًا إلى "تعاون مثمر من أجل المصلحة العامة للبلاد".

وأعلن الرئيس الأرجنتيني، أيضًا أنه سيرسل مشروع قانون إلى الكونجرس، يسعى للاتفاق على برنامج اقتصادي على مدار عدة سنوات، مضيفًا أن هذا البرنامج سيوضح أفضل التفاهمات التي توصلت إليها حكومته وصندوق النقد الدولي.

وكان تحالف يسار الوسط، بزعامة ألبرتو فرنانديز، قد فقد السيطرة على مجلسي البرلمان الليلة الماضية إثر انتخابات تشريعية نصفية، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحكومة، وذلك بناءً على التوقعات بعد فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات.

وقد تكبد تحالف "جبهة الجميع" الذي يقوده فرنانديز، خسارة في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في سبتمبر الماضي، بعد حصوله على 33 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول حزب "معًا من أجل التغيير" المعارض الذي يقوده الرئيس السابق ماوريزيو ماكري، على 37 بالمئة منها.

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رئيس الأرجنتين يدعو للحوار مع المعارضة بعد خسارة الانتخابات التشريعية النصفية

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