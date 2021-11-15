الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز مدينة بدر يشهد افتتاح ميدان مصطفى كامل بعد تطويره

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

شهد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، افتتاح ميدان مصطفى كامل بعد تطويره أمام سنترال المدينة، وذلك بحضور الدكتور أسامة محمد على، مدير عام إدارة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء المدينة، و مسئولى جهاز المدينة ولفيف من السكان .
 

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وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تطوير المحاور المرورية بالميدان وتطوير أعمال الإضاءة إلى إضاءة تعمل بالليد  فى وقت قياسي، موجهًا الشكر لإدارة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وللمهندس جمال عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع لما قدموه من شكل حضارى بدقة عالية .

وأكد المهندس عمار مندور، أن هناك خطة لأعمال التطوير فى كافة الأحياء بالمدينة، وذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار  ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب بها، وفي إطار التعاون المثمر بين جهاز مدينة بدر والمستثمرين.

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من جانبه، قال الدكتور أسامة محمد على، إن مدينة بدر شهدت تغييراً كبيراً على مستوى الإنشاءات والنظافة والتجميل وإنشاء محاور جديدة.

كان صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع  خط طرد قطر ٩٠٠مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من  رمضان  بطول حوالى 11كم، مؤكداً أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سيتم الاستفادة من نقل مياه الصرف الصناعى من مدينة بدر إلى محطة المعالجة  بمدينة العاشر من رمضان للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، مضيفاً  أنه تم  تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو  ١٠٩ ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل موعده المقرر بحوالي شهرين.

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وقال رئيس الجهاز: يتكون المشروع  من  5 غرف هواء و6 غرف غسيل وغرفة صمام حاجز وغرفة تهدئة وغرفة تخفيف ضغط وغرفة قياس، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المدينة، حيث كانت مدينة بدر منذ نشأتها تعتمد على تجميع الصرف الآدمى وصرف المصانع فى منطقة كبيرة منخفصة أمام الحى السابع تسمى الأخوار، وتزامنا مع أعمال التطوير التي تشهدها المدينة كان من الضروري تنفيذ المشروع للتخلص من التلوث.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بعد الانتهاء من محطة المياه الجارى تنفيذها بالمدينة تكتمل  منظومة المياه والصرف فى مدينة بدر.

المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر افتتاح ميدان مصطفى كامل الدكتور أسامة محمد على مدير عام إدارة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير المحاور المرورية توجيهات الدكتور عاصم الجزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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