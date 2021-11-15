الإثنين 15 نوفمبر 2021
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مصر

وزير التعليم: المحتوى الرقمي يحل أزمة عجز المدرسين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وفرت مناهج بمعايير عالمية وقنوات تعليمية منها قناة “مدرستنا ١و٢”، ومحتوى رقمي مجانًا للطلاب وتغطيتهم للمناهج باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفًا "وبالتالي لو لم يوجد مدرس أو عجز في المعلمين لشرح المنهج، يمكن للطالب الاستماع والإطلاع على شرح المنهج من خلال القنوات التعليمية والمحتوي الرقمي".

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى أن مؤسسات كبرى على مستوى العالم من بينها “ناشيونال جرافيك” و"ديسكفري إيديوكيشن"، شاركت في إعداد مناهج نظام التعليم الجديد بما فيها مناهج 4 ابتدائي الجديدة، لامتلاك شهادة بمعايير عالمية وبخبرة وصبغة مصرية.

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى 

وأضاف:“وفرنا للتلاميذ برامج تعليمية مطورة باللغتين العربية والإنجليزية على قناة مدرستنا التعليمية بشكل يغني الجميع عن الدروس الخصوصية، كما ووفرنا منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر مجانا، وقنوات اليوتيوب لتدعيم مصادر تعليم لجميع التلاميذ، كما تم توفير منصة إلكترونية للعلوم والرياضيات هي ذاتها التي يطبق تدريسها  في 37 ولاية أمريكية، لنفس العمر لكن مصرنا المناهج، كما تم وضع QR Code في كتب علوم 4 ابتدائي لشرح الدروس الموجودة في الكتب، وأعددنا دليل للمعلم جار إعداد فيديوهات منه لإذاعتها على قناة مدرستنا، ووضعنا مناهج متعددة التخصصات للتلاميذ حتى الصف الثالث الابتدائي، ثم تم تحويل هذه المناهج لمواد بينها علاقات بينية من الصف الرابع الابتدائي ، داخلها لنعلم الطفل ونثير شغفه".

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

 

البث المباشر الانجليزي الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم معايير وزير التربية والتعليم منصة إلكترونية نصف العام

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