وفاة والد العقيد محمد مبروك قبل أيام من ذكرى استشهاد ابنه

توفي أمس الأحد، والد الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذي استشهد على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في نفس شهر استشهاد نجله، وقبل 3 أيام على الذكرى الثامنة لاستشهاده ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيد اليوم الإثنين، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني استشهد على يد عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بمدينة نصر يوم 18 نوفمبر 2013.

الشهيد محمد مبروك

استشهد المقدم محمد مبروك عام 2013، بعد استهدافه على يد جماعة الإخوان الإرهابية في مدينة نصر، بحكم عمله عقب الإطاحة بالمعزول محمد مرسى، حيث كشف تآمر وخيانة أعضاء الجماعة فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" بعدما قدم الدلائل والتحريات التي أثبتت المحكمة شهادته بالمستندات واعتمدتها دليلًا قويا على جرائم الإخوان الإرهابيين، والذين قرروا استهدافه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2013، بـ12 رصاصة.

وتمكن الشهيد من كتابة تقارير عن خيانة الإخوان قبل أحداث الثورة ودورهم فى تحريك الشارع، ورصد تآمر الإخوان وفق أوراق القضية وتضمنت الشهادة اتصالات محمد مرسى مع عضو التنظيم أحمد محمد عبدالعاطى، والذي كان موجودًا فى تركيا.

القبض على خيرت الشاطر ومحمد بديع

كما ساهم في القبض على خيرت الشاطر ومحمد بديع، بعد ثورة 30 يونيو، وكشف قيام مرشد الإخوان محمد بديع بعقد لقاءات لدراسة الدعوة للتظاهر فى عيد الشرطة.

ولد الشهيد المقدم محمد مبروك بمحافظة بالقاهرة في منطقة الزيتون عام 1974 وتخرج من كلية الشرطة عام 1995، والتحق بجهاز أمن الدولة في عام 1997 حتى مايو عام 2011، وتم نقله إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.