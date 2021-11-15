الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تقاوم أكبر تفشٍ لسلالة «دلتا» مع تزايد الإصابات

كورونا في الصين
كورونا في الصين

تواجه الصين أكبر تفش على أراضيها لمرض كوفيد-19 بفعل انتشار سلالة “دلتا” شديدة العدوى، ما دفع بعض المناطق إلى تقييد دخول القادمين من مدينة بشمال شرق البلاد تزايد بها معدل الإصابات على نحو أسرع من أي مكان آخر في البلاد الأسبوع الماضي.
 

وأظهرت إحصاءات لـ"رويترز" تستند إلى بيانات رسمية أن الصين سجلت في المجمل 1308 إصابات مؤكدة انتقلت محليا في البر الرئيسي بين 17 أكتوبر  و14 نوفمبر، وهو رقم يتجاوز عدد الإصابات الناجمة عن تفشي سلالة دلتا في الصيف والذي بلغ 1280 إصابة.
 

وهذا هو التفشي الأوسع انتشارا للسلالة “دلتا” في الصين حيث أثر على 21 إقليما ومنطقة وبلدية، وعلى الرغم أنه لا يزال أصغر نطاقا من العديد من حالات التفشي التي شهدتها بلدان أخرى، تسعى السلطات الصينية جاهدة لمنع انتقال العدوى بموجب سياسة الحكومة التي تقوم على عدم التهاون في مكافحة المرض.
 

واحتوت 12 منطقة على مستوى الأقاليم حالات التفشي لديها في غضون أسابيع، وذلك بفضل التنفيذ السريع لمجموعة شاملة من القيود، بما في ذلك التتبع الوثيق للمخالطين وإغلاق الأماكن الترفيهية والثقافية وفرض قيود على السياحة والنقل العام.
 

 

الصين كورونا كوفيد الصحة اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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