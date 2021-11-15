بايدن يعين مستشارا للإشراف على تنفيذ برنامجه الضخم للبنية التحتية

كلّف الرئيس الأمريكي جو بايدن عمدة نيو أورليانز السابق ميتش لاندريو الإشراف على تنفيذ برنامجه الضخم للبنية التحتيّة الذي يتضمّن استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، بتولّيه هذا المنصب، سيُشرف لاندريو على "أهمّ الاستثمارات في البنى التحتية الأمريكيّة منذ أجيال"، على ما قال البيت الأبيض في بيان.



وتهدف الخطّة التي أقرّها الكونجرس في الآونة الأخيرة بعد أشهر عدّة من المماطلة، إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيّئة بما في ذلك الجسور، وكذلك الممرّات المائيّة والطرق والموانئ.



وسيوقّع بايدن الإثنين هذا القانون البالغة كلفته 1,2 تريليون دولار والرّامي أيضًا إلى تطوير الإنترنت الفائق السرعة.



كان بايدن بحاجة ماسّة إلى هذا الإنجاز، في ظلّ تراجع شعبيّته بعد الهزيمة المدويّة التي مُني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التي قد يخسر الديموقراطيّون فيها الغالبيّة البرلمانيّة الضئيلة.



ولاندريو (61 عاما) معتاد على التعامل مع الأزمات. ففي 2010، تولى منصب عمدة نيو أورليانز التي كانت تشهد تباطؤا في التعافي من إعصار كاترينا الدموي والمدمّر في عام 2005. وشغل أيضا منصب نائب حاكم لويزيانا.