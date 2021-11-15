ماجدة الرومى تسدل الستار على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.. الليلة

تسدل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الإثنين، الستار على فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، وتحيي حفل الختام بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويبدأ بتسليم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30.

وزيرة الثقافة

وفى السابعة مساءً يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى الحفل في تمام التاسعة مساءً، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة فى كافة أنحاء الوطن العربى.

ويُعد حفل ماجدة الرومي، في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بحفلات المهرجان، حيث تصل إلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهًا.

الحفل يشهد التعاون الفني السابع مع قائد الأروكسترا نادر عباس، إذ بدأ التعاون بينهما منذ 2016.

وتختار «الرومي» أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في حفلاتها، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوركسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.

ويرجع سبب حب ماجدة الرومي لمصر إلى أنها تعد واجهة العالم العربي بشكل عام والفن بشكل خاص، وأرضها تغني ونيلها يغني، وشعبها الطيب الذي يشفي الآخرين بالحب، وفيها الهيبة التي تحبها في الدول العربية، لافتة إلى أنها تحب السيادة والاستقلال والحرية، وتعتبرها مقدسات، وهذه الأشياء تشعر بها في مصر، حيث يشعر الجزء العربي فيها بأنها بنت من هذه الأرض، فهي امتداد للأرض العربية.

ومن القاهرة، السيدة ماجدة الرومي، إلى دبي، لافتتاح موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة، مساء الخميس 25 نوفمبر، في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية.

يذكر أن الدورة الثلاثين إهداء ودورة المهرجان هذا العام مهداه إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، واستمرت على مدار 15 يومًا متتالية، وضمت 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان"، واقيمت على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول.