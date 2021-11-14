الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» في 24 ساعة: ارتفاع الصادرات وإطلاق ميثاق المواطن

هالة السعيد
هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع قيادات المعهد لمناقشة الموقف التنفيذي لميثاق المواطن، وذلك تمهيدًا لإطلاقه.

https://www.dostor.org/3625811

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ملتقى "شغلني التّوظيفي"، والذي يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، والمقام بمقر الجريك كامبس "الحرم اليوناني" بهدف تسهيل وصول السيدات للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

https://www.dostor.org/3625867

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلًا عن مصر في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية ١١٢ اليوم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة عهود خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة،

https://www.dostor.org/3626016

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد ،في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بحضور عدد من الوزراء، و ليا بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمؤسّسة، وممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

https://www.dostor.org/3626405
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الكهرباء المولدة شهريًا إلى 20.8 ميجا.و.س خلال يوليو 2021، مقابل 18.9 ميجا.و.س خلال يونيو 2021 ، بينما كان حجم الكهرباء المولدة قد بلغ 19.5 ميجا.و.س خلال شهر يوليو من العام السابق عليه.
https://www.dostor.org/3626516

التخطيط هالة السعيد ميثاق المواطن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الاحصاء واردات رواد 2030

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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