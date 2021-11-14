الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم الأغلبية بالكونجرس يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار

تشاك شومر
تشاك شومر

طالب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم، إدارة البلاد بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، في سبيل خفض أسعار المحروقات المرتفعة مع دخول موسم العطلات في البلاد.

وأضاف شومر في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك متوجها إلى إدارة الرئيس بايدن: «فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك».

وتطرح فكرة اللجوء إلى احتياطات النفط الاستراتيجية أكثر فأكثر في الولايات المتحدة بهدف خفض أسعار الخام، بينما يتخذ بايدن موقفا دفاعيا مع تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

لكن مع تقديم وعود حول مكافحة ظاهرة تغير المناخ، ما زال البيت الأبيض يقيم إمكان استخدام هذه الصلاحية التي نادرا ما يتم اللجوء إليها وسيكون تأثيرها على كلفة الوقود مؤقتا.

وتم إنشاء احتياطات النفط الاستراتيجية الأميركية في العام 1975 للتصدي لصدمات النفط. 

الولايات المتحدة الامريكية الكونجرس تشاك شومر الاحتياطي الاستراتيجي أسعار المحروقات

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