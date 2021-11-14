بعد إعلان بدء التجارب السريرية.. معلومات عن اللقاح «كوفى فاكس» المضاد لكورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، والذي عقد بالمركز القومي للبحوث.

وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت الهيئة، إلى أنها قدمت جميع سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء على تقديم سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن اللقاح المصري «كوفي فاكس» قبل بدء التجارب السريرية وهي كالآتي:

- حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.

- فعاليته على الفيروس في الحيوانات أثناء إجراء التجارب السريرية وصلت إلى 100%.

- إجراء التجارب الإكلينيكية على 100 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 50 عاما.

- يؤخذ على جرعتين، والفرق بينهما مدة تتراوح بين 15 إلى 21 يوما.

- الأول من نوعه من إنتاج المركز القومي للبحوث.

- "كوفي فاكس" صنع وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

- سيتم طرحه في مراكز التطعيم بعد الانتهاء من التجارب السريرية على الأشخاص المتطوعين والتأكد من عدم وجود آثار جانبية مؤثرة.

- تجهير عدد من جرعات اللقاح لإجراء التجارب السريرية.