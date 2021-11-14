حبس عاطلين لحيازتهما 60 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار في المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، متخذا دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً في ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1٫200٫000 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.