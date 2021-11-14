الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضرب وسحل مسنة بالشرقية

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «ضرب وسحل ست مسنة».

بالفحص، تبين قيام شخصين (شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بمديرية أمن الشرقية) بالتعدى بالضرب على (ربة منزل، مقيمة بذات الدائرة) دون حدوث إصابات بسبب خلافات بينهما ليحصل الشقيقان على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة المشار إليها، كما تبين قيام المذكورة بتحرير محضر بمركز شرطة كفرصقر ضد المتهمين «تعدي بالسب والقذف والضرب».

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

امن الشرقية وزارة الداخلية فيس بوك الداخلية مركز شرطة

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