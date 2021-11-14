الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لوس أنجلوس تتحدى كورونا.. إجراءات صارمة لمواجهة أعنف موجات الشتاء

كورونا
كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مدينة لوس انجلوس الأمريكية تبنت هذا الأسبوع واحدة من أكثر قواعد التطعيم صرامة في الولايات المتحدة، حيث تطلب من السكان إظهار دليل على التطعيم الكامل قبل دخول المطاعم ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والأماكن العامة الأخرى.
وتابعت أنه من المتوقع أن تعزز أحدث القواعد معدلات التطعيم في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، لكنهم أثاروا أيضًا ردود فعل عنيفة.
وأضافت أن الاثنين الماضي، احتج متظاهرون بمن فيهم عمال البلدية وضباط الشرطة وعمال الموانئ والآباء والمدرسون أمام مبنى البلدية، حاملين لافتات كتب عليها "الحرية ليست القوة!" و "جسدي ، خياري".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تواجه غضب شعبي كبير، حيث يقاضي ضباط لوس أنجلوس تفويض اللقاح وهددت رجال الامن في جميع أنحاء كاليفورنيا بالاستقالة.
فيما قالت آنيت ريغان، الخبيرة في علم أوبئة اللقاح في جامعة كاليفورنيا: "إن مزايا التفويضات تنجح بالتأكيد، فالجانب السلبي للولايات هو أنها تستطيع بالتأكيد استقطاب الأفراد".
وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون هذا الشتاء وقتًا غير مستقر بالنسبة إلى لوس أنجلوس، التي ضربها فيروس كورونا الشتاء الماضي بقوى 
وتابعت أنه في وقت ما في شهر ديسمبر الماضي ، كان يموت شخص واحد بسبب كوفيد كل 20 دقيقة، وانهارت مديرة الصحة العامة في المقاطعة ، باربرا فيرير ، بالبكاء في مؤتمر صحفي ، بسبب "الخسائر التي لا تُحصى" في الأرواح.
وتابعت الصحيفة أن المدينة دأبت على اتخاذ تدابير صارمة للوقاية من فيروس كورونا منذ ذلك الحين، مع تطبيق القواعد الجديدة - جنبًا إلى جنب مع القواعد المحلية والفيدرالية التي تتطلب من موظفي المدينة وموظفي الرعاية الصحية وأطفال المدارس العامة الحصول على التطعيم - ما يعني أنها ستحصل على بعض من أكثر الولايات التي لديها اجراءات صارمة في البلاد.

لوس أنجلوس امريكية ولاية تطعيم لقاح كورونا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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