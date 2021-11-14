الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على هامش منتدى «صير بني ياس»..

شكري يبحث مع نظيره الإماراتى تعزيز المصالح المشتركة (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي على هامش منتدى صير بني ياس

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، في إطار منتدى «صير بني ياس» المنعقد في الإمارات.

وتناول لقاء شكري ونظيره الإماراتي أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين، ويبحثان أبرز القضايا على الساحة العربية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز المصالح المشتركة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

شكري ونظيره الإماراتي

تأتي مشاركة وزير الخارجية في دورة المنتدى الحالية في إطار الحرص على مواصلة تبادل الرؤى والتشاور مع كبار المسئولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

وقال أحمد حفاظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن ذلك يأتي على ضوء ما يوفره هذا المنتدى، غير الرسمي، من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

في السياق ذاته، التقى شكري نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، وبحثا سبل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلًا عن بحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الدول الثلاث. 

شكري مع نظيريه الأردني والعراقي

وكذلك، زار شكري ‏معرض ‎"إكسبو 2020" دبي، وأثنى على الجناح المصري وتميزه، وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر.

شكري يزور جناح مصر في معرض إكسبو 2020
وزير الخارجية شكرى نظيره الإماراتي أكسبو جناح مصر المصالح المشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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