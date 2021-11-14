الإمارات تقدم 16 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 16 ألفًا و255 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، 21 مليونًا و553 ألفًا و953 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 217 ألفا و93 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 254.300 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740.945 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735.549 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الإمارات عند 2.143 حالة.