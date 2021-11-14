الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 16 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 16 ألفًا و255 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، 21 مليونًا و553 ألفًا و953 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 217 ألفا و93 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 254.300 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740.945 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735.549 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الإمارات عند 2.143 حالة.

لقاح كورونا ابوظبى كورونا الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

«أوابك»: مصر تتصدر الدول العربية في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

خلافات في الزمالك بسبب المنصب الجديد

بدء تصوير الجزء الثالث من «الاختيار» منتصف ديسمبر المقبل

حنين حسام للمحكمة: "أنا معملتش حاجة وكل الاتهامات كلام على ورق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسي

إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا

فلسطين: تهاون المجتمع الدولى مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع