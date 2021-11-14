الأحد 14 نوفمبر 2021
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مصر

وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي كان الداعم الأكبر في الوصول لإنتاج اللقاح المصرى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس ضد فيروس كورونا هو تتويج جهد كبير لمجموعة من علماء المركز القومي للبحوث.

وأضاف عبدالغفار، أنه منذ بداية جائحة كورونا، كان هناك تحديات كبيرة لفك شفرات ورموز الفيروس، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الوهلة الأولى ويعي اهتماما كبيرا لمواجهة الجائحة وضرورة إنتاج لقاح مصري ضد الفيروس وثقته الكبيرة في علماء مصر وأساتذة الجامعات والمركز القومي للبحوث.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس السيسي أكد توفير كافة الدعم لعلماء مصر لإنتاج اللقاح المصري، مشيراً إلى أن دعم القيادة السياسية كان دافع كبير للعلماء في إنتاج اللقاح رغم الصعوبات في البدايات والتجارب الإكلينيكية.

كما أكد وزير التعليم العالي، أن هناك فرقاً بين اللقاحات في التركيبة الجينية للفيروس، موضحًا أن هناك شريكاً في المشوار الخاص بإنتاج اللقاح وهي فاكسين فإلى.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إعادة تجارب ولجان من تقارير متخصصة من ٦ لـ ٨شهور للحصول على موافقة هيئة الدواء بشأن إنتاج اللقاح المصرى، موضحًا أنه تم تحويل الفكرة إلى منحة الآن.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن لقاح جديد  خلال أيام قليلة، من خلال مجموعة عمل عملت بتكاتف كبير.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي بشأن إعلان بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس، اليوم الأحد. 

وكان قد انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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