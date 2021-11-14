الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعقد فعاليات المؤتمر بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي، بمشاركة قيادات وزارة التعليم العالى وحضور الفريق البحثى للقاح برئاسة الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومى للبحوث.

وشدد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى على ضرورة ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الجسدي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت المؤتمر.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أنه تم البدء في العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدى للجائحة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن اليوم الأول من بدء العمل بمراكز اللقاح داخل مترو الأنفاق، أمس السبت، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل وتلقى اللقاح، وتم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزى التطعيم المثبتين بمحطة "السادات".

وكشف "عبدالغفار"، أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا ليتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل «السادات، الشهداء والعتبة»، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان».

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين، وذلك لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و 15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.

المؤتمر الصحفي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفيروس ء التجارب السريرية ء التجارب السريرية للقاح المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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