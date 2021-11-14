الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 175 طن قمامة وتجمعات مخلفات وأتربة في زفتى بالغربية

قمامة
قمامة

قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إنه تم رفع نحو 175 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة. 

 وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى فى بيان، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع،وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما قال عبد الشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أنه تم رفع نحو 83 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة. 

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كان محافظ الغربية، قد قال أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع .

وأضاف أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

التخلص بورتوفيق قمامة وتجمعات مخلفات وأتربة زفتى بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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