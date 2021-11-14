تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة، و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9394 طنا، تشمل 844 طن رمل، و 3600 طن يوريا، و 4950 طن سوبر فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40875 طنا، تشمل 12079 طن قمح، و 9262 طن ابلاكاش، و 700 طن فول صويا، و 6800 طن فول، و 11694 طن خردة، و 12850 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 340 طن .

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 289 حاوية مكافئة،تشمل خضراوات (بطاطس و بطاطا و خرشوف و بصل أخضر و خضار مجمد مشكل)، و حاصلات زراعية ( برسيم و أعشاب و ريحان و بصل و سمسم و فول سودانى و ليمون )، و فواكه (تفاح و جوافة و فراولة)،يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و أمريكا و قطر و الصين و كرواتيا و سلوفينيا و نيوزلاندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103581 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88750 طنا .

كما قطارين بحمولة إجمالية 2681 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3329 شاحنة .