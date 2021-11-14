الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة، و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9394 طنا، تشمل 844 طن رمل، و 3600 طن يوريا، و 4950 طن سوبر فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40875 طنا، تشمل 12079 طن قمح، و 9262 طن ابلاكاش، و 700 طن فول صويا، و 6800 طن فول، و 11694 طن خردة، و  12850 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 340 طن  .

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 289 حاوية مكافئة،تشمل خضراوات (بطاطس و بطاطا و خرشوف و بصل أخضر و خضار مجمد مشكل)، و حاصلات زراعية ( برسيم و أعشاب و ريحان و بصل و سمسم و فول سودانى و ليمون )، و فواكه (تفاح و جوافة و فراولة)،يتم تصديرها إلى كل من  الإمارات و الأردن و أمريكا و قطر و الصين و كرواتيا و سلوفينيا و نيوزلاندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103581 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88750 طنا .

كما قطارين بحمولة إجمالية 2681 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3329 شاحنة .

ميناء دمياط دمياط هيئة ميناء دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حاويات والبضائع

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وائل لطفي

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