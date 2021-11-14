سفير الصين بالقاهرة: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر نموذج يحتذى به

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات والمصالح بين الصين والدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن بكين قدمت 4 دفعات من اللقاح الصيني كهدية لمصر، فضلًِا عن بدء الإنتاج المشترك للقاح المضاد لـ كورونا الذي يعد الأول في القارة الإفريقية.



وثمّن السفير الصيني عمق العلاقات مع مصر، معربًا عن شكر بلاده للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أرسل التهنئة لأمين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج، بمناسبة مئوية تأسيس الحزب، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 65 عامًا.



جاء ذلك في كلمة السفير الصيني في الجلسة الافتراضية التي عقدت اليوم عبر تطبيق زووم حول مفاهيم الجلسة السادسة للحزب الشيوعي الصيني.



وأكد أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يشهد تطورات إيجابية، حيث إن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر لمدة 8 أعوام متتالية، بجانب الاستثمار الصيني النشيط في مصر، وكذلك منطقة التعاون الصيني – المصري في السويس (تيدا)، فضلًا عن المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الأبراج في مدينة العلمين الجديدة وإنتاج السيارات الكهربائية.



وقال إن مبادرة الحزام والطريق تتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادئ الاسترشادية للرئيس عبدالفتاح السيسي في مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أن مصر تحتل أولوية في السياسة الخارجية للصين التي تحافظ على التواصل مع كافة الأحزاب السياسية في مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



وأضاف أن الحزب الشيوعي الصيني يتواصل باستمرار وبشكل دائم مع الأحزاب المصرية من خلال المنتديات والجلسات الافتراضية خلال الفترة الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة (كوفيد -19).



وفي سياق آخر، أكد السفير الصيني أهمية الجلسة السادسة للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت مؤخرًا لأنها تتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الحزب الذي حقق إنجازات عظيمة للأمة الصينية، حيث أرسلت الجلسة السادسة رسائل هامة مفادها أن الحزب يسعى إلى تحقيق السعادة للشعب الصيني والدفاع عن المصالح والثورة الجديدة والاشتراكية ذات خصائص صينية في العصر الجديد على نحو شامل، وبناء الحضارة الصينية ودعم القدرات الدفاعية والجيش الوطني.