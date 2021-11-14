مصرع عنصر إجرامي بحوزته ترسانة أسلحة في مواجهة مع الشرطة

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، اليوم الأحد، في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة، خلال مداهمة أمنية لقوات الشرطة لإلقاء القبض عليه لهروبه من تنفيذ أحكام قضائية في جنايات قتل وسلاح، وقيامه بتصنيع وبيع الأسلحة بمعاونة عناصر إجرامية لأطراف الخصومات الثأرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط- سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين "قتل، شروع فى قتل، سلاح")، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي ("قتل" محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة- "سلاح" محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلًا عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذًا من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية بحملة مكبرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثاني، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثاني على ( 2 بندقية آلية – 2 فرد محلي- عدد 8 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

كما عُثر بداخل الورشة على (2 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 23 فرد محلي – أجزاء وأدوات التصنيع).

بلغ إجمالي المضبوطات (35 قطعة سلاح ناري" 4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فرد محلي" وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.