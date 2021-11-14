سكرتير محافظة سوهاج يتابع أعمال إنشاء جبانات أخميم الجديدة

تفقد اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أعمال إنشاء جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات، وذلك في إطار خطة المحافظة لنقل الدفن من مقابر أخميم القديمة إلى الجبانات الحديثة بحي الكوثر عقب الانتهاء من استكمالها بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر.

وتفقد السكرتير العام بحضور ممثلي الشركة المنفذة أعمال إنشاء 11 شريحة، حيث تم الانتهاء من صب قواعد 5 شرائح، وجار أعمال النجارة المسلحة بها، كما تم رمي تربة الاحلال في 3 شرائح، وتم تشوين الطوب اللازم لبدء أعمال البناء بالشرائح المنتهية التي انتهت أعمال الصب والخرسانة المسلحة بها.

ووجه الليثي بالعمل بالتوازي في جميع الشرائح المتبقية؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، تمهيدا لنقل الدفن بالمقابر الجديدة.