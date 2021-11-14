الرئيس الصربى: أعول على فهم بوتين لموقفنا إزاء مسألة توريدات الغاز وسعره

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن أمله في أن يفهم بوتين أثناء لقائه معه في 25 نوفمبر، موقف بلغراد إزاء مسألة أسعار الغاز الروسي وحجم توريداته لصربيا.

وفي تصريحات متلفزة أعرب فوتشيتش، عن ثقته بأنه سيتوصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي حول الغاز الطبيعي الروسي، مشيرا إلى أن احتياجات بلغراد من الغاز تزداد باطراد وسط التنامي السريع للاقتصاد الصربي.

وأشار فوتشيتش إلى أن بوتين كان يبدي دائما تفهما مع شواغل بلاده في اللحظات العصيبة من تاريخها، معبرا عن ثقته بأن الرئيس الروسي سيفهم موقف بلغراد فيما يتعلق بمسألة سعر الغاز وحجم توريداته لصربيا هذه المرة أيضا.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في صربيا، 8 آلاف و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 934 ألفًا و 440 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8 آلاف و187 حالة وفاة عقب تسجيل 45 حالة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 6 آلاف و241 مريضًا من بينهم 243 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.