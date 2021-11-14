الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيودلهى تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

تلوث الهواء بنيودلهى
تلوث الهواء بنيودلهى

قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، إغلاق مدارس المدينة لمدة أسبوع؛ بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال: "اعتبارًا من الإثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث".

وأظهرت البيانات الحكومية، أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتوجب على موظفي الخدمة المدنية العمل من بعد، حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعل ذلك قدر الإمكان. 

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية. 

وكانت مستويات التلوث في نيودلهي أيضا في المستوى "الشديد" الجمعة، الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك. 

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا. 

والعاصمة الهندية التي يسكنها 20 مليون نسمة هي الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لتقرير صادر عن منظمة جودة الهواء السويسرية IQAir نشر عام 2020؛ بسبب مصانعها والازدحام المروري والحرائق الزراعية التي تشتعل كل شتاء.

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