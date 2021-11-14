صابر الرباعي لـ«الدستور»: المشاركة فى «الموسيقى العربية» فخر لكل مطرب

أعرب النجم التونسي صابر الرباعي، عن سعادته البالغة لمشاركته في فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، باعتباره أحد أبرز الأحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر والاعتزاز لكل مطرب مشارك وتبرز ريادة مصر الحضارية والثقافية والفنية.

وأضاف «الرباعي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "اعتدت المشاركة في المهرجان والتقاء جمهوره الراقي الذواق الذي يأتي إلى دار الأوبرا لسماع الموسيقى التراثية والعربية والفن الأصيل"، مشيرا إلى أن المهرجان يعد أحد أعرق المحافل المتخصصة في الوطن العربي، موجهًا التحية لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، لاهتمامهما بالحفاظ على المحتوى الفني الثقافي، ولا يمكن أن ننسى الراحلة العظيمة الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة هذا الحدث العريق والتي ستبقى أبد الدهر إحدى العلامات البارزة فى هذا المجال.

وتابع «الرباعي»: سعيد جدا وفخور هذا العام لمشاركة نجوم كبار من دول عربية شقيقة وهذا يدل على أن مصر تلم الشمل دائما، من خلال مهرجان ولد عملاقا، وهو السد المنيع ضد الفن الهابط الذي هب على الساحة الغنائية.

وكان «الرباعي» قد أحيا مساء السبت، حفلا ضخما على مسرح النافورة ضمن فعاليات المهرجان، وأشعل حماس الجماهير بنخبة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، ويقدم «الرباعي»، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية، منها «سيدي منصور، اتحدى العالم، عز الحبايب، سلام، واحشني، تذكروني».

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية

وأقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، والجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وعدم السماح بتحريك المقاعد.

كما أحيا «الرباعي» مساء الخميس الماضي، حفلًا آخر، ضمن فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية الذي يحتضن ليالي المهرجان لأول مرة.

يذكر أن الدورة الثلاثين إهداء لروح الموسيقار عبده داغر، والموسيقار الدكتور جمال سلامة، وتقام فعاليات المهرجان وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح، وتضم الفعاليات 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا تحتضنها 5 من مسارح الأوبرا هي النافورة، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، إلى جانب مكتبة الإسكندرية، وتبدأ جميع الحفلات في تمام الثامنة مساءً.