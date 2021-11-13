«مصر للطيران» تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين مدريد والأقصر

أعلنت شركة مصر للطيران البدء في تسيير رحلة أسبوعية مجدولة السبت من كل أسبوع من مدريد إلى الأقصر اعتبارًا من اليوم 13 نوفمبر، وتستهدف الشركة زيادة الترددات وفقًا لزيادة الطلب.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني واستمرارًا للخطة التى وضعتها الشركة الوطنية لربط العديد من المدن الأوروبية بمناطق الجذب السياحي في مصر، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة.

وتسير مصر للطيران الرحلات بطراز البوينج B737 - 800NG المزودة بـ154 مقعدًا جميعها مزودة بشاشات شخصية تعرض أحدث البرامج الترفيهية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.