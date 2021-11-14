استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 14-11-2021

استقر سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 14-11-2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم الأحد 14-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 17.902 جنيه و17.951جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.069جنيه لـ 18.092جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 17.951 جنيه، واستقر سعر البيع عند 18.0698 جنيه، كما استقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 17.915 جنيه، واستقر سعر البيع عند 18.0805 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" استقر سعر الشراء عند 17.920 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 18.0805 جنيه.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 17.915 جنيه وسجل سعر البيع 18.0805 جنيه، واستقر سعر اليورو "تحويل" عند 17.915 جنيه للشراء، كما استقر عند 18.0805 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.902 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.092 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.9385 جنيه للشراء، 18.1035 جنيه للبيع.

كان الاتحاد الأوروبى قد عزز توقعاته المتفائلة بشأن معدل النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة، لتسجل 4.3% في 2022، كما توقع انحسار الموجة التضخمية الحالية خلال عامين تزامنًا مع تلاشى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، على سلاسل الإنتاج والتصنيع.

كما توقع وزراء المالية الأوروبيين تعافى سوق العمل فى منطقة اليورو خلال عام 2022 مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة، بعدما شهدت منطقة اليورو مؤخرًا تراجعًا فى معدل البطالة إلى حدود 6.7 %خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 6.9% خلال شهر أغسطس الماضى.