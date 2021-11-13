الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنجح في تأمين 959 «لنش سياحي» بمختلف المحافظات

تأمين 959 «لنش سياحي
تأمين 959 «لنش سياحي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال أسبوع في ضبط 544 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط 1255 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 137 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 209 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 55 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، بالإضافة إلى تأمين 959 «لنش سياحي».

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الثروة السمكية الخارجين عن القانون الداخلية تنجح في تأمين فيروس كورون حماية الثروة السمكية ضبط الخارجين عن القانون خارجين عن القانون قطاع الأمن المركزي الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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