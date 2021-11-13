«تموين كفر الشيخ»: عقد لجنة رباعية شهريا لزيادة معدلات ضخ اسطوانات البوتاجاز

أكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن هناك استعدادات لاستقبال الموسم الشتوي ومواجهة تقلبات الطقس لتوفير أرصدة احتياطية من المواد البترولية خاصة اسطوانات البوتاجاز من خلال مصانع التعبئة والمستودعات البوتاجاز.

وقال في تصريح لـ«الدستور» إن هناك لجنة رباعية مختصة تعقد شهريا لزيادة معدلات ضخ اسطوانات البوتاجاز استعدادا لاستقبال الموسم الشتوي ترتفع تدريجيا بدءا من منتصف شهر ديسمبر المقبل حتى منتصف شهر فبراير.

وأكد أنه يتم ضخ مليون اسطوانة شهريا في مستودعات البوتاجاز لتوفير هذه الاستخدامات المنزلية بسعر 65 جنيها للأسطوانة الواحدة من امام المستودعات والاسطوانة الكبيرة بسعر 130 جنيها من أمام المستودع للاستخدامات الأنشطة التجارية.