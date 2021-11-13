السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 157 وفاة و38351 إصابة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية للسلطات الصحية في بريطانيا، أن البلاد سجلت اليوم، 157 وفاة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 38351 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبقياس معدل الإصابات والوفيات على مدى أسبوع، تشير البيانات الرسمية إلى زيادة حالات الإصابة بنسبة 0.4 بالمئة عن الأسبوع السابق بينما انخفضت الوفيات بنسبة 7.9 بالمئة في نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة “روتيرز”.

وتحتل بريطانيا المركز الـ 4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ 8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة بريطانيا بيانات رسمية

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