انتشال جثمان ضحايا عقار روض الفرج.. وشهود عيان يروون التفاصيل (فيديو)

استيقظت منطقة روض الفرج اليوم، على حادث مأساوي، حيث دفنت أسرة تحت أنقاض عقارهم سقط بشكل مفاجئ.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث، واستخرجت جثامين سيدة مسنة سبعينية وشاب يبلغ من العمر 36 عاما وطفل 10 سنوات وكانوا يقطنون بالمنزل وهم من أسرة واحدة، وتم إخلاء المنازل المجاورة له زيادة حرص على المواطنين من حدوث أي تبعات للحادث.

وقال شاهد عيان يدعى «فؤاد سيد» في تصريحات لـ«الدستور» إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم سمع سكان شارع الحلى صوت صادر من منزل رقم 10 وهو مكون من 5 طوابق وتتساقط منه قطع من المباني وخرج من المبنى أحد أفراد الأسرة التي كانت تقطن المبنى في الشرفة وطالبه الأهالي بسرعة النزول وترك المبنى هو ومن معه ولحظات مال المبنى على جانبه وانهار في جزء من الثانية.

من جانبه، وصف «على محمد»، أحد سكان المنطقة، المشهد قائلا: «كنت أمر من الشارع التي يحدث به الحادث أثناء انهياره وتفاجأت بوجود غبار شديد بعد صوت ارتطام وتوجهت ومعي الأهالي نحو المنزل في محاولة لاستخراج الضحايا من أسفل العقار حتى وصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وتمكنت من انتشالهم».

وفي السياق، قالت سلوى عبد القادر، شاهدة عيان، إن الحماية المدنية استعانت بأوناش لرفع الأنقاض، مشيرة إلى أن جثمان الطفل هو أخر المنتشلين وظلت العملية حوالي ساعتين.