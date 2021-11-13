السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

 انطلاق فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني

احتفالية حزب الوفد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

انطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، الذي يوافق 13 نوفمبر من كل عام، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي في تمام الخامسة مساءًا، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزب الوفد، ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية، وممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف، ورموز الإعلام والصحافة.

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

قيادات الوفد ورموز المجتمع يحتفلون بيوم الجهاد الوطني في بيت الأمة

وانطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد طه، ثم كان السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. 

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

ومن جانبه، قال الدكتور رامي بهجت، إنه لا يمكن أن يبدأ إحياء ذكرى عيد الجهاد دون رفع شعار "عاش الوفد ضمير الأمة"، ذكرى الجهاد الأكبر، دفاعًا عن الاستقلال الوطني بروح لا تموت أبدًا، رفع شعارها زعماء الوفد والرفاق الذين حملوا لواء "الحق فوق القوة والأمة فوق الجميع". 

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

وأضاف «بهجت»، أن الاحتفال بذكرى عيد الجهاد هو إحياء لذكرى وطنية ذكرى إعلان الانتفاضة ضد الحماية البريطانية والسعي نحو الاستقلال الوطني والتحرير من الاحتلال. 

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

ومن المقرر أن يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، خطاباً سياسياً مهماً في هذا الاحتفال الكبير، ويتناول الخطاب الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى الخالدة والوطنية والعزيزة على قلوب المصريين جميعًا، على اعتبار أن عيد الجهاد هو عيد قومي مصري خالص، لأنه يمثل صفحة وطنية رائعة في تاريخ الحرية للشعب المصري.

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

 كما يتناول خطاب «أبو شقة» الحديث عن الدور الوطني الكبير الذي قام به الزعماء خالدو الذكر سعد زغلول وعلى شعراوي وعبدالعزيز فهمى، من أجل استقلال مصر عن بريطانيا العظمى. 

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

كما يتناول خطاب «أبو شقة» الحديث عن ثورة 1919 وثورة 30 يونيو، ووجه الشبه بينهما.

 وتحتفل مصر بذكرى عيد الجهاد الوطني منذ سنة 1922 حتى 1952، وكان يومًا قوميًا لمصر ويقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول. 

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

ويعتبر هذا اليوم أول مواجهة حقيقية بين الشعب المصري والاحتلال البريطاني.

 وظل حزب الوفد يحتفل بعيد الجهاد كل عام، ويعود إلى سنة 1918 عندما ذهب الزعماء سعد زغلول وعبدالعزيز فهمي وعلي شعراوي إلى المعتمد البريطاني السير ريجنالد ونجت يوم 13 نوفمبر للمطالبة لهم بالسفر للاشتراك في مؤتمر السلام بفرساي في فرنسا، لعرض قضية استقلال مصر، وإنهاء الحماية البريطانية استنادًا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون.

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احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد

احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد
حزب الوفد احتفال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد مجلس الشيوخ الدكتور رامي بهجت

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