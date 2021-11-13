أبرز المعلومات عن مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين

جدل كبير خلال الايام الماضية بعد ترشيح سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة ايوب للفنانة الهام شاهين لتقديم دور البطولة في مسرحية «المومس الفاضلة» الذي قدمتها من 40 عاما، حيث تصدرت الهام شاهين تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لهجوم وانتقادات كثيرة بمجرد الاعلان عن اسم العرض وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المسرحية.

مسرحية المومس الفاضلة

«المومس الفاضلة» نص مسرحي لجان بول سارتر قدمته سميحة أيوب من 40 عام في المسرح وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه، ورشحت إلهام شاهين لتقديمه من جديد، النص بنفس الاسم لجان بول سارتر وصاغها عربياً المترجم الكبير الدكتور عبد المنعم الحفني عن مكتبة مدبولي وصدرت في نسخ اخرى عربياً باسم "العاهرة الفاضلة" واحياناً "البغي الفاضلة" وتم تقديمه مرات عديدة على خشبة المسرح بنفس الاسم "المومس الفاضلة".

وجاء ترشيح سميحة أيوب لإلهام شاهين عندما التقت بإلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والذي تواجد فيه الثنائي حيث تم تكريم سميحة أيوب عن مشوارها الفني وكانت إلهام متواجدة كعضو لجنة تحكيم ورشحتها لتقديم بطولة العرض أثناء تواجدهم في إحدى الندوات الخاصة بالمهرجان، كما وعدتها بأن تقوم بإخراج العرض بنفسها في حالة تقديمه.