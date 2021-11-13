مذكورة في البخاري: إلهام شاهين تعلق على أزمة «المومس الفاضلة»

أثارت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا الجدل على منصات التواصل بعدما أعلنت عن تفكيرها تقديم مسرحية "المومس الفاضلة"، تلك المسرحية المأخوذة عن نص يحمل نفس العنوان للكاتب جان بول سارتر.

الأمر لم يقف عند هذا الحد من الانتقادات التي واجهت المسرحية، بل تقدم برلماني بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة.

قالت إلهام شاهين لـ"الدستور":"نحن لسنا فى عصر الوصاية الدينية، بل في عصر الثقافة والتنوير، وأن كل مَن انتقد المسرحية لم يقرأها، وتعجبت من النائب الذي تقدم بطلب إحاطة واصفة ذلك بـ"الشو"، لأنه لا يوجد عمل على أرض الواقع، بل هى مجرد فكرة حتى الآن، ولن نسمح لأصحاب النظرة الضيقة والفتاوى الجامدة الذين تضيق صدورهم بما لا يفقهون أن يعرقلوا الفكر التنويري والثقافة، ثم إن فيه رقابة هى المسؤولة عن إجازة أى عمل فنى وليس أى جهة أخرى.

أضافت إلهام: "كل التعليقات تنم عن جهل شديد، لفظ مومس موجود في اللغة العربية والأحاديث النبوية وفي صحيح البخاري، وأن الكاتب الذي يتحدثون عن جان بول سارتر فهو مثقف وفيلسوف وليس كما يدعون أنه إباحي وجاء إلى مصر في الستينيات واستقبله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وتابعت "ذهب إلى سميحة أيوب في المسرح وشكرها لتقديمها فنه أفضل مما قدمه الفرنسيين، أنا تعجبت من الجهل الذي وصل إليه البعض، وإذا كان هناك مشكلة في كلمة "مومس" ممكن أشير إليها بعلامات معينة، لكني لن أغير الاسم".

واختتمت إلهام شاهين حديثها بأنها قرأت في حديث صحيح البخاري كلمة "مومس" في كتاب بدء الخلق باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ويقول حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله (ص) قال:": غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، وقَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءِ ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ".