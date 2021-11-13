السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة سوهاج»: لا إصابات جراء الأمطار الغزيرة بقرية أولاد يحيى الحاجر

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنها تتابع مع غرفة الطوارئ بمديرية الصحة لحظة بلحظة منذ بدء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية بالمحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو العرشي، وكيل مديرية الصحة، مدير غرف الطوارئ إلى أنه لا يوجد أي إصابات بقرية أولاد يحيى الحاجر الواقعة على الظهير الصحراوي لسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تشهد عدم استقرار في الطقس منذ الأمس. 
وأكدت وكيل وزارة الصحة جاهزية جميع المستشفيات والأطقم الطبية وتوافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال باستقبال المستشفيات.

ورفعت مديرية الشئون الصحية بسوهاج درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات منذ صباح اليوم، تحسبًا لتقلّبات الأحوال الجوية بالمحافظة.

محافظة على اليوم سوهاج مؤتمر البحر الاحمر تنمية دراسة مستشفيات الطقس عمل عرف اقتصاد اجتماع

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