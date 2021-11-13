السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دماريس بالمنيا

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة المنيا

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة الصحية عدد من القوافل المتنقلة لتلقي لقاح كورونا ببعض القرى، كما نظمت حملة نظافة ورفع مخلفات وقمامة وتراكمات صلبة وأتربة بقرى البرجاية ودمشير لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة قامت خلالها برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

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 القوافل المتنقلة

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه أعطى توجيهات لرؤساء القرى والأحياء بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمنيا لتسيير قوافل متنقلة للقاح كورونا للتخفيف عن المواطنين وكبار السن، حيث تم تطعيم عدد من المواطنين بقرية دماريس بمقر النادي الرياضي بالقرية بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمنيا.

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 حملة نظافة

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة بقريتي البرجاية ودمشير واصلا جهودهما المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة بالقرية والتوابع، حيث تم تنظيم حملات لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة تم خلالها برفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وأحياء المدينة والقري التابعة لها.

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 حملة نظافة
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 حملة نظافة
المنيا حملة متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا قرية دماريس رئيس المدينة رفع مخلفات قريتي البرجاية ودماريس الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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