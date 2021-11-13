محافظ قنا يشارك أقباط المحافظة الاحتفال بميلاد الشهيد «مارجرجس»

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها والأخوة أقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس، رافقه خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيرًا إلى أننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويًا بأعيادنا الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن المصريين بمختلف انتماءاتهم الدينية يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.

فيما قدّم نيافة الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيرًا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأضاف أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.



يذكر أن القديس مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحي على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه في مصر والعالم العربي.

وكان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان قامت بتوفير أمصال الثعابين والعقارب فى المستشفيات والوحدات الصحية تحسباً لحدوث أي طوارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

لدغات العقارب



وأضاف، أنه فى مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين، لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها.

وأضاف «الداودي»، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التى تشهد تقلبات جوية ويكثر معها إنتشار هذه الكائنات الضارة، مناشدًا المواطنين التوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.