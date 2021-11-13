وسط إجراءات احترازية.. «التضامن» تعلن موعد صرف «تكافل وكرامة»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الإثنين، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات احترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

الخطوة الأولى، يتم الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر هذا الرابط من هنا.

2. الخطوة الثانية، لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 من هنا.

3.الخطوة الثالثة، إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة في الجزء المخصص لذلك.

4.الخطوة الرابعة، الضغط على «استعلام»، والتي بمجرد الضغط عليها، تظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل وكرامة كالتالي:

- الاسم الخاص بالمحافظة والإدارة الاجتماعية وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل عليها صاحب الاستعلام.

- وكذلك يظهر الرقم القومي، واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل وكرامة.

- نوع البطاقة للمواطن إذا كانت «تكافل وكرامة».

- ويتم عرض من حالة البطاقة هل هي سارية أم تم تجميدها أم معطلة.

- في حال إذا كانت البطاقة مجمدة أو موقفة يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

- إذا كانت البطاقة سارية يتم ذكر المبلغ المستحق للمواطن.

استمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى سن ١٨ عامًا، موضحة أن الرئيس وجه باستمرار دعمهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن وزارة التضامن تستهدف خلال عام 2021/ 2022 دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل لاستكمال تعليمهم الجامعي.