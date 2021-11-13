السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وسط إجراءات احترازية.. «التضامن» تعلن موعد صرف «تكافل وكرامة»

تكافل
تكافل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الإثنين، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات احترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا. 

الاستعلام عن تكافل وكرامة

الخطوة الأولى، يتم الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر هذا الرابط من هنا. 
2.  الخطوة الثانية، لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 من هنا.
3.الخطوة الثالثة، إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة في الجزء المخصص لذلك. 
4.الخطوة الرابعة، الضغط على «استعلام»، والتي بمجرد الضغط عليها، تظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل وكرامة كالتالي:
-  الاسم الخاص بالمحافظة والإدارة الاجتماعية وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل عليها صاحب الاستعلام.
- وكذلك يظهر الرقم القومي، واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل وكرامة.
- نوع البطاقة للمواطن إذا كانت «تكافل وكرامة».
- ويتم عرض من حالة البطاقة هل هي سارية أم تم تجميدها أم معطلة. 
- في حال إذا كانت البطاقة مجمدة أو موقفة يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.
- إذا كانت البطاقة سارية يتم ذكر المبلغ المستحق للمواطن.

txt

تأجيل محاكمة قاتل طليقته بالدقهلية لجلسة 18 نوفمبر

txt

سيول على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر ومحافظات الصعيد.. و«الري» تُحذر

استمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى سن ١٨ عامًا، موضحة أن الرئيس وجه باستمرار دعمهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن وزارة التضامن تستهدف خلال عام 2021/ 2022 دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل لاستكمال تعليمهم الجامعي. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا الدعم النقدي نيفين القباج وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة أسر تكافل وكرامة دعم طلاب أسر تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122