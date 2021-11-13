ريادة الأعمال بجامعة مطروح يحصد المركز الأول بمؤتمر دعم الابتكار

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، حصول نادي ريادة الأعمال بالجامعة على المركز الأول، بالمؤتمر الأول لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر هدف إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات نقل وتسويق التكنولوجيا وسياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة وريادة الأعمال، التحول الرقمي في الصناعة المصرية ودور البحث العلمي.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، أعضاء مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، والفائزين بالمركز الأول بالمؤتمر، مشيدًا بجهودهم في الارتقاء بالجامعة ووضعها في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العملاقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر تناول إبراز أثر الجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، عرض التجارب الناجحة في إنشاء واستدامة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وكانت قد نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، الإثنين الماضي، ندوة بعنوان "سماحة الأديان"، حاضر فيها الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح.

تناولت الندوة قيمة التسامح الذي يتمتع به ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تقوم على أسس دينية واضحة، فالناس جميعًا خُلقوا لأب واحد، بالإضافة للتأكيد على أن الاختلاف بين الناس في الجنس واللغة والدين واللون هو إرادة إلهية، والغرض منه التنوع والتعارف والتعاون لا الإقتتال والعراك، وكذلك وجوب الاحترام المتبادل بين المختلفين، حيث وجهنا القرآن الكريم لذلك الأدب حينما وجه الخطاب لنبينا أن يخاطب المخالفين له وهم على باطل وهو على حق.