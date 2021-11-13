برلماني: مكاسب ونتائج ايجابية متعددة للحوار الاستراتيجى بين القاهرة وواشنطن  

أكد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حقق مكاسب ونتائج ايجابية متعددة وحقق جميع أهدافه لصالح القاهرة وواشنطن ولصالح جميع قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا الحوار الذى شاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة السفير سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية أكد تطابق وجهتى نظر القاهرة وواشنطن تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.



وقال " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم، أهمية هذا الحوار الذى أكد الدور التاريخي والريادي و المحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه مختلف القضايا التى تهم منطقة الشرق الأوسط متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والعمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة الامريكية على جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها لصالح البلدين ومنطقة الشرق الأوسط .



وأكد النائب علاء حمدى قريطم، أن هذا الحوار كان ناجحاً وأكبر دليل على ذلك ترحيب الجانبين المصري والأمريكي بمخرجات الحوار الإستراتيجي، والإمكانيات الهائلة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وحرص الجانبين على ضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات العمل، مؤكداً ان حالة حالة من الارتياح الكبير لدى الجانبين المصري والأمريكي بشأن المكاسب والنتائج الايجابية التى حققها الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.