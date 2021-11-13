السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص و450 مصابًا بـ«لدغات عقارب» فى أسوان

لدغات عقارب
لدغات عقارب

قال الأجهزة الأمنية بأسوان، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 45 آخرون؛ جراء إصابتهم بـ"لدغات" من العقارب التي هاجمت المواطنين، إثر موجة الطقس السيئ، وتساقط الأمطار بغزارة على المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وبحسب بيان، نسقت الأجهزة الأمنية في أسوان، مع الجهات المعنية بالمحافظة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث إجمالي عدد الإصابات 450 حالة بـ"لدغات" عقارب؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ونجحت الأجهزة الطبية في توفير 260 مصلًا مضادًا للدغ العقرب بمستشفى أسوان الجامعي لمساعدة أطباء المستشفى في توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين.

وشهد بعض الطرق في أسوان تراكما لمياه الأمطار، ما تسبب في توقف بعض السيارات وسط الطريق، والتي علقت وسط المياه وجرفتها السيول، وتحطم بعضها بسبب سقوط الأشجار عليها.

وشهد بعض مناطق مدينة أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاعا في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، وشهدت مدينة أسوان تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة، والتي غطت شوارع المدينة.

كما شاهد أهالي أسوان ظهورًا مميزًا للبرق وكميات ثلوج كبيرة، بالإضافة إلى أن طقس اليوم مختلف عن الفترات الماضية مثل باقي محافظات الجمهورية وظهور أصوات البرق والرعد والتساقط الغزير للأمطار.

أسوان الطقس السيء سقوط الأمطار محافظة أسوان عقارب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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