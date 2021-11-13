السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلوث الهواء يدفع الهنود إلى ارتداء الكمامات فى المنازل

الزام الكمامات
الزام الكمامات

رأت المحكمة العليا في الهند أن نيودلهي ومناطقها المجاورة في وضع طارئ، وسط تلوث الهواء بشكل سيئ، ما دفع السكان لارتداء كمامات داخل منازلهم، طبقًا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية وإدارة دلهي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة الهواء، واقترحت اتخاذ خطوات، مثل إيقاف المركبات أو فرض إغلاق في العاصمة الهندية، طبقًا لما ذكره التقرير، نقلًا عن تصريحات لهيئة المحكمة العليا، بقيادة كبير القضاة، إن.في. رامانا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وبلغ مؤشر جودة الهواء "إيه كيو آي" لنيودلهي 580 في الساعة الواحدة والنصف مساءً، بالتوقيت المحلي، حسب موقع "آي كيو إير" الإلكتروني، الذي يراقب تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم، وتعتبر القراءات أقل من 50 آمنة، بينما أي قراءة فوق 300 تعتبر خطيرة.

وبينما تعاني العاصمة الهندية من تلوث هواء شديد سنويًا في الشتاء، حيث يحرق المزارعون قش المحاصيل، فإن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، الذي يشكل ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة في الهند، يفاقم المشكلة.

كمامات نيودلهي الهند تلوث الهواء العاصمة الهندية الوقود الآحفوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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