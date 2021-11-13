«بوتين» يحذر من خطورة إجراء أمريكا و«الناتو» مناورات عسكرية في البحر الأسود

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خطورة إجراء الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو حاليًا مناورات غير مقررة من قبل، وأشدد على أنها غير مقررة، في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي"، مؤكدًا أن هذا يمثل تحديًا خطيرًا لبلاده.

وأضاف أن "وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحًا لإجراء مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، ولكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك"، موضحًا أن وزارة الدفاع الروسية ستكتفي بمواكبة ومراقبة طائرات وسفن دول "الناتو" في المنطقة.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا غزو أوكرانيا عسكريًا، مشددًا على بطلان هذه الادعاءات.