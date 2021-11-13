السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين» يحذر من خطورة إجراء أمريكا و«الناتو» مناورات عسكرية في البحر الأسود

بوتين
بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خطورة إجراء الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو حاليًا مناورات غير مقررة من قبل، وأشدد على أنها غير مقررة، في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي"، مؤكدًا أن هذا يمثل تحديًا خطيرًا لبلاده.

وأضاف أن "وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحًا لإجراء مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، ولكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك"، موضحًا أن وزارة الدفاع الروسية ستكتفي بمواكبة ومراقبة طائرات وسفن دول "الناتو" في المنطقة.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا غزو أوكرانيا عسكريًا، مشددًا على بطلان هذه الادعاءات.

الناتو بوتين البحر الأسود الولايات المتحدة روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ميركاتو الأهلى.. رحيل ربيعة وبقاء محسن

«المرور» تعلن إرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 13-11-2021

رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال