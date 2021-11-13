السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات العراقية تطلق عملية أمنية كبرى لملاحقة فلول «داعش» في جبال حمرين

القوات العراقية
القوات العراقية

أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية أمنية كبرى من ثمانية محاور؛ لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسة جبال حمرين الواقع ضمن قاطع عمليات ديالي.
وذكر الجيش العراقي - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت - "أن قيادة قاطع عمليات ديالي بالجيش، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة ب‍طريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين ب‍ديالي لملاحقة فلول داعش".
وأشار إلى أن العملية انقسمت إلى أربعة محاور شمالية وشرقية وأربعة أخرى جنوبية وغربية؛ حيث يشارك فيها كل من لواء (الأول و110 والرابع و23 ولواء نداء ديالي)، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية.
وأوضح البيان أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط التنظيم والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا "داعش" التي نفذت جرائم بحق المدنيين، كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في محافظة ديالي.
وذكرت الخلية -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات/ خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، تم توجيه ضربة جوية بواسطة طائرات القوة الجوية".
وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".

بغداد عملية امنية ديالي القوات العراقية العراق

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