«أراب نيوز»: جناح مصر في المعارض العالمية الأكثر شهرة وبروزًا وجذبًا

أشادت صحيفة “أراب نيوز” بالجناح المصري المشارك في معرض “إكسبو دبي 2020”، واعتبرت أن الجناح يكشف رؤية مصر التطورية وأجندتها 2030.

ووفقًا للصحيفة فإن من مشاركة مصر في معرض “إكسبو” منذ بداية تاريخه حتى الآن مشاركة مؤثرة للغاية، وأكدت لقد أثبت جناح مصر، بشكل غير مفاجئ، أنه عامل جذب رئيسي لـ"إكسبو 2020 دبي"، مضيفة أن مصر شاركت باستمرار في هذا الحدث، حيث حضرت كمشارك بارز في المعرض الكبير 1851 في لندن.

وأضافت “أراب نيوز”: “يعتبر الجناح المصري في المعارض العالمية السابقة من بين أكثر الأجنحة شهرة وبروزًا، وغالبًا ما يركز الجناح على النمو الزراعي والصناعي للبلاد بالإضافة إلى تاريخها الغني”.

على سبيل المثال، عندما شاركت مصر في “إكسبو” عام 1851 عرضت معرضًا رائعًا للمنتجات الكيماوية في مصر"وفي الفترة بين عامي 1876 و1904، استخدمت مصر المعرض العالمي لتحفيز الاهتمام بصناعة القطن والبنية التحتية التي تدعمها، مثل الجسور والسكك الحديدية.

ولكن قبل كل شيء، لعبت مصر دائمًا هامًا في تطويرعرض “إكسبو الدولي”، وإضافة الثراء عليه.

جناح مصر

تم تصميم الجناح من قبل المهندس المعماري المصري حازم حمادة، ويغطي مساحة 3000 متر مربع ويجمع بين أصالة تاريخ مصر الرائع مع إبراز أجندة رؤية 2030 الطموحة في نفس الوقت.

ويقع الجناح الحالي المكون من أربعة طوابق في موقع متميز بالقرب أجنحة كلا من المغرب والمملكة العربية السعودية وفي إشارة إلى تراثها الغني كتبت كلمات هيروغليفية على جدران المبنى.

وعند دخول الجناح المصري، يتم اصطحاب الزوار في جولة إرشادية مدتها 15 دقيقة لسلسلة من العروض التي تصور أهم اللحظات في التاريخ المصري كما يتم إرشاد الزائرين من قبل مضيف، ويتم الترحيب بهم بواسطة مرشد افتراضي، مما يسلط الضوء على جمع مصر بين الأصالة والحداثة.

ويرحب العرض الافتتاحي بالزوار بالموسيقى وإلى جانب هذه المظاهر الرقمية للحداثة، توجد القطع الأثرية الشهيرة من ماضي مصر.

ومن أحد المعروضات البارزة هو تابوت الكاهن “بساميتيك”، “ابن بيديوسيت”، الذي تم اكتشافه مؤخرًا في مواقع التنقيب الأثرية في سقارة فضلًا عن نسخة طبق الأصل يمكن التعرف عليها على الفور من القناع الجنائزي الذهبي للملك توت عنخ آمون مصحوبة بنسخ طبق الأصل لثلاثة من توابيته.

وتقدم هذه القطع للزوار لمحة عن الأشياء التي ستأتي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره في القاهرة.

ويؤكد جناح مصر هذا العام على أجندة رؤية مصر 2030 ومجموعة فرص التنمية المستدامة التي تقدمهاكما يحرص المنظمون على تقديم مصر كوجهة استثمارية مواتية تربط العالم بالقارة الأفريقية.

ومن خلال سرد قصة حضارتها القديمة، فإن رسالة الجناح المصري للمستثمرين هي: دع التاريخ يكون مرشدنا، مع حوالي 4000 عام من الابتكار والتجارة المرتبطة.

وعلى مدار الأشهر الستة من إكسبو 2020 دبي، سيستضيف الجناح المصري شخصيات مهمة من العلوم والرياضة والفنون والثقافة، ينظم أكثر من مائة حدث حول مواضيع تتراوح من التنمية الحضرية والسياحة إلى التنمية المستدامة والزراعة ونوعية الحياة للنساء والشباب.

نظرًا لتاريخها الطويل والفخور في “إكسبو الدولي”، فليس من المستغرب أن تعرف اللجنة المنظمة في مصر كيفية جذب الجمهور.