عبد العاطي: إزالة 16352 تعديًا على نهر النيل والمصارف والمحطات

تستمر وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمختلف المحافظات، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، ضمن مهلة ستة أشهر.

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الهدف من أعمال ازالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية ، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

كما أشار الدكتور عبد العاطي، السبت ، إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالى 16352 حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات فى إطار الحملات الموسعة للإزالات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه قد تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل، حيث تم فى محافظة القاهرة تنفيذ عدد (22) قرار إزالة بمركز التبين على مساحة 2000 متر مربع ، وتنفيذ عدد (12) قرار ازالة بناحية ابو النمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرسانى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ عدد (15) قرار إزالة لمبانٍ عبارة عن غرف واحواش واسوار بمساحة (1214) متر مربع بناحية النواورة بمركز البدارى بأسيوط وقد تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم استباقًا لحملات إزالة.

وكذلك فى محافظة دمياط، تم تنفيذ عدد (30) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة 916.5 متر مربع، وتنفيذ عدد (14) قرار إزالة بالأقصر منهم (9) ازالات تمت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.