السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير السعودية السابق فى بيروت: المملكة قدمت للبنان أكثر من 72 مليار دولار

السعودية
السعودية

كشف السفير السعودي السابق في لبنان عبد العزيز خوجة، عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ تسعينيات القرن الماضي.

 

وأوضح خوجة خلال لقائه في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن المملكة قدمت منذ عام 1990 أكثر من 72 مليار دولار في صورة مساعدات مختلفة للبنان.

 

وأشار إلى أن المملكة قدمت مساعدات كبيرة للبنك المركزي اللبناني خلال حرب 2006 مع إسرائيل، باإلضافة إلى دور المملكة في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للتدمير خلال هذه الحرب.

 

واستعرض بعض المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان، من بينها ترميم أكثر من 36 ألف منزل في جنوب لبنان بقيمة 550 مليون دولار، والقيام بوضع وديعة بقيمة 100 مليون دولار في البنك المركزي اللبناني.

 

وأشار خوجة الذي عمل سفيرا في لبنان خلال وقت الحرب، أن المملكة تحملت الرسوم الدراسية عن الطالب اللبنانيين خلال هذه السنة، بالإضافة إلى قيادتها لحملة تبرعت جمعت 105 ماليين دولار في 2006.

 

وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

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