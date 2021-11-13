السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

على الحجار يشعل حماس الجمهور فى آخر ليالى «الموسيقى العربية» بالإسكندرية (صور)

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

أختتمت مساء الجمعة، حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الثلاثون بالاسكندرية، والتي أقيمت حفلاته على مسرح مكتبة الاسكندرية وتستمر فعاليته حتى ١٥ من نوفمبر الجاري على مسارح دار الأوبرا المصرية.

 

واختتم الفعاليات النجم الكبير علي الحجار، بحفل غنائي ضخم بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وقيادة المايسترو الكبير حازم القصبجي، في بداية الفاصل قدم الحجار التحية لجمهور الاسكندرية وبادله الجمهور التحية مرددين  "نورت يا علي".

علي الحجار

ثم تغنى بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية بالاضافة الي تترات المسلسلات منها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل بنت وولد، ماتمنعوش الصادقين، في قلب الليل، قولنا، زي الهوي، الليل وآخره.

علي الحجار
المايسترو حازم القصبجي

وأشعل ««الحجار» حماس الجماهير، التى ملئت المسرح، بأغنية الليلة ليكي، كان احساسي، مغرم صبابة، ذئاب الجبل، اعذريني، من غير ما تتكلمي، يا رب ، عارفة، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، لما الشتا، بوابة الحلوانى، أم العشاق.

علي الحجار
علي الحجار

وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفنانة مي حسن مجموعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل منها القلب ولا العين.. كيفك أنت، الحب الجميل، شايف البحر، من حبي فيك يا جاري.

مي حسن

ثم صعد على المسرح، الفنان اللبناني سعد رمضان، الذي عبر عن سعادته  بمشاركته بمهرجان الموسيقى العربية هذا العام، و قدم باقة من أغنياته بالاضافة الى روائع الطرب الأصيل منها شو َحسَدين، قصة حب، حبيت، أنت وأنا، علي رمش عيونها ومن الفلكلور اللبناني"طالعة من بيت أبوها"، أمي نامت ع بكير وأختتم الحفل برائعة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ "بلاش عتاب".

سعد رمضان
سعد رمضان
سعد رمضان


وكان الحجار، قد أحيا مساء أمس الأول الأربعاء، حفلا ضخما، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي أيضا.

 

يشار الى أن مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الثلاثون الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من ١ الي ١٥ نوفمبر يشارك به كوكبة متميزة من نجوم مصر والوطن العربي من ١٠ دول عربية: مصر،لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

النجم علي الحجار حفل علي الحجار بالإسكندرية حفل علي الحجار بمكتبة الإسكندرية الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المطرب اللبناني سعد رمضان

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