أرقام كورونا بالجزائر.. 140 إصابة جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل ١٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٥ حالات وفاة، فيما تماثل ٨١ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٧٦٤ حالة ؛ من بينها ١٣١ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفا و٥٦٦ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٧١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٦ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٥ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٦ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.