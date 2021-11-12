السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشاركة السيسي في مؤتمر باريس تأكيد على محورية دور مصر في القضية الليبية

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

أشاد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الفعالة للرئيس السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي بخصوص ليبيا في العاصمة باريس، موضحا أنها تؤكد على الدور المحوري لمصر في القضية الليبية وفي مختلف القضايا الإقليمية.

وأضاف عثمان في بيان له اليوم، أن وجهة النظر المصرية تجاه القضية الليبية، محددة تمامًا وواضحة وتتمحور في ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد والحفاظ على وحدة ليبيا وترابها وسيادتها وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل في موعدها. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تواجد مصر عبر القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، خلال فعاليات هذا المؤتمر يؤكد، على محورية دورها، وهو ما تبدي طوال الفترة الماضية وبالخصوص بعدما أعلنت القاهرة عن الخطوط الحمراء في ليبيا بخط  سرت- الجفرة، وهو ما أجبر مختلف فرقاء الصراع الليبي، على الذهاب للتسوية السياسية والقبول بخارطة الطرق.

وشدد نائب الاسكندرية أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، استعادت مكانتها ونفوذها الإقليمي والدولي، كما أصبحت سياساتها الخارجية تحوذ الإعجاب التام من مختلف القوى العربية والإقليمية والدولية بسبب اتزانها وتفردها.

النائب محمد رشاد عثمان مجلس الشيوخ السيسي فعاليات المؤتمر الدولي بخصوص ليبيا وجهة النظر المصرية القضية الليبية

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